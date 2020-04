Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AccorInvest dit avoir renoncé à solliciter des prêts garantis Reuters • 30/04/2020 à 14:32









(Actualisé avec déclaration d'AccorInvest) PARIS, 30 avril (Reuters) - AccorInvest, la filiale immobilière du groupe hôtelier Accor ACCP.PA , a déclaré jeudi avoir étudié la possibilité de recourir au dispositif de prêt garanti par l'Etat mais avoir décidé de ne pas poursuivre cette démarche pour l'instant. La société réagissait ainsi à une information rapportée le même jour par BFM Business https://bit.ly/35jYUpW, selon laquelle elle discutait avec plusieurs banques françaises d'un prêt garanti par l'Etat d'environ 400 millions à 500 millions d'euros. . "AccorInvest a étudié la possibilité de recourir au dispositif de Prêt Garanti par l'Etat et a décidé de ne pas poursuivre cette démarche pour l'instant", a précisé la société dans une brève réaction transmise à Reuters. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L'article de BFM Business https://bit.ly/35jYUpW ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -2.87%