ACCORD TIFFANY-LVMH POUR RÉDUIRE LE PRIX D'ACHAT DE L'AMÉRICAIN PARIS (Reuters) - Tiffany et LVMH ont annoncé jeudi avoir conclu un accord sur la réduction du prix d'achat du joaillier américain par le groupe français de luxe. Le prix de l'offre d'achat est ramené à 131,50 dollars par action, précisent les deux sociétés dans un communiqué, contre 135 dollars par action prévu initialement. Les autres modalités de l'accord de fusion sont inchangés et l'accord "met un terme à l'ensemble des actions judiciaires opposant devant la Cour du Delaware LVMH et Tiffany", précisent-ils. La finalisation de l'opération devrait intervenir début 2021. (Marc Angrand)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.67% TIFFANY & CO NYSE +0.73%