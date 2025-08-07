Accord sur une rencontre entre Poutine et Trump la semaine prochaine-Kremlin

Un accord a été conclu pour que le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump se rencontrent la semaine prochaine, a déclaré jeudi le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov.

"A la suggestion de la partie américaine, un accord a été essentiellement trouvé pour organiser une réunion bilatérale au plus haut niveau dans les prochains jours, c'est-à-dire est une réunion entre le président Vladimir Poutine et Donald Trump", a indiqué Iouri Ouchakov.

"Nous débutons maintenant les préparations concrètes ensemble avec nos collègues américains", a-t-il ajouté lors d'une prise de parole télévisée.

Moscou n'a pas donné suite à la proposition d'un sommet tripartite entre Volodimir Zelensky, Vladimir Poutine et Donald Trump, a précisé le conseiller du Kremlin.

