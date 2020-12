ACCORD SUR LA RESTRUCTURATION DE LA DETTE

DE CHO MORCENX VALIDÉ PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE

DE MONT-DE-MARSAN



Dans le prolongement des décisions et accords portant sur la restructuration de la dette de 21 M€ de CHO Morcenx, permettant un désendettement du Groupe, d'une part, et le rachat de la part minoritaire de sa filiale CHO Power, d'autre part, Europlasma annonce ce jour la validation par le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan de son schéma de désendettement.



Après avoir analysé l'ensemble du projet de restructuration de dette de CHO Morcenx lors de l'audience du 4 décembre 2020, le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan a approuvé le schéma de désendettement proposé par Europlasma (communiqué de presse du 13 novembre 2020).



Ainsi, aux termes de cette opération et sous réserve de l'autorisation de ses actionnaires convoqués en Assemblée le 28 décembre prochain, Europlasma deviendra actionnaire à 100% de CHO Power et par conséquent seul décisionnaire quant à son avenir. En outre, l'endettement du Groupe se trouvera réduit de 21 M€, soit une baisse de 95% de l'endettement net total au 30 juin 2020. Au total, en tenant compte des provisions constituées au titre des intérêts de la dette, la création de valeur s'élève pour le Groupe à près de 23M€.