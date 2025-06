Accord stratégique entre Teva et Fosun sur une molécule prometteuse en oncologie

(AOF) - Teva Pharmaceutical Industries et Shanghai Fosun Pharmaceutical ont conclu un accord stratégique via des filiales respectives. L’accord concerne le développement du TEV-56278, un traitement expérimental développé en interne par Teva qui offre un nouveau mécanisme d’action, potentiellement très efficace et peu toxique dans un large éventail d’indications en oncologie.

Avec cet accord, qui vise à accélérer la production de données cliniques, Fosun Pharma dispose d'une licence exclusive pour le développement, la fabrication et la commercialisation de ce produit en Chine continentale, à Hong Kong et Macao, ainsi qu'à Taïwan et dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Teva conservera les droits pour tous les autres pays du monde.

