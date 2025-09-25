Accord signé pour le rachat de la participation d'ExxonMobil France dans Esso

(AOF) - Le 24 septembre, Esso S.A.F. a été informée qu’ExxonMobil France Holding SAS (et North Atlantic France SAS ont signé un accord portant sur l’acquisition de l’intégralité de la participation d’ExxonMobil dans Esso S.A.F. et ExxonMobil Chemical France SAS. Cette signature intervient après la conclusion du processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel des sociétés concernées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 28 mai dernier, la réalisation de l'acquisition de la participation d'ExxonMobil reste soumise à l'obtention de certaines autorisations réglementaires ainsi qu'à la finalisation de certains accords de financement, et devrait intervenir au cours du dernier trimestre de l'année 2025.

Esso S.A.F a également été informée que l'ajustement à la hausse ou à la baisse mentionné dans le communiqué de presse du 28 mai 2025, visant à refléter la variation de la valeur en euros des stocks d'Esso S.A.F., correspondra à la différence entre la valeur du baril de Brent pour 10 millions de barils au 31 décembre 2024, et la valeur du baril de Brent pour le même volume sur une période préalable à la réalisation de l'opération qui dépendra de la date du transfert envisagé de propriété de l'inventaire d'Esso S.A.F. à un établissement bancaire.

La signature de cet accord représente ainsi une étape décisive dans le projet d'acquisition de North Atlantic.