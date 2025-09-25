Accord signé pour le rachat de la participation d'ExxonMobil France dans Esso

Un accord d'acquisition a été signé pour que l'énergéticien canadien North Atlantic rachète la participation d'ExxonMobil France dans Esso , qui possède entre autres la raffinerie de Gravenchon près du Havre, selon un communiqué publié mercredi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Esso annonce avoir été informé qu'ExxonMobil France et North Atlantic France "ont signé un accord portant sur l'acquisition de l'intégralité de la participation d'ExxonMobil dans Esso SAF et ExxonMobil Chemical France SAS".

La finalisation de cet accord est attendue au cours du dernier trimestre 2025. Le montant du rachat sera déterminé et communiqué lors d'une assemblée générale prévue le 4 novembre.

Cette assemblée générale devra délibérer sur "la proposition de distribution de réserves, pour un montant de 60,21 euros par action". Un changement de dénomination sociale et de nom "à l'issue du changement de contrôle" y sera également décidé, indique le communiqué de presse.

Il est précisé que le "fonds de commerce lubrifiants et produits de spécialité d'Esso SAF" sera cédé au groupe ExxonMobil "pour un prix estimé de 8 millions d'euros", tandis que "certaines marques déposées et autres droits de propriété intellectuelle d'Esso SAF" lui seront vendues "pour un montant de 20 millions d'euros".

ExxonMobil Chemical France est une filiale du géant pétrolier américain qui produit des lubrifiants.

North Atlantic France SAS avait annoncé le 28 mai être entré en "négociations exclusives" avec ExxonMobil France Holding SAS pour l'acquisition d'une participation de contrôle "de 82,89% dans Esso Société Anonyme Française SA (SAF) et de 100% d'ExxonMobil Chemical France SAS (EMCF)".

Esso SAF est propriétaire de la raffinerie située à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime), la deuxième plus grande de France après celle de TotalEnergies à Gonfreville l'Orcher, toutes deux proches du Havre.

Esso SAF possédait également la raffinerie de Fos-sur-Mer, cédée en 2024 à un consortium suisse.