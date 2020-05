Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord préliminaire sur la plan de sauvetage de Lufthansa- source Reuters • 29/05/2020 à 23:30









BERLIN/FRANCFORT, 29 mai (Reuters) - L'Allemagne et l'Union européenne ont conclu un accord préliminaire sur le plan de sauvetage de neuf milliards d'euros de la compagnie aérienne allemande Lufthansa LHAG.DE , ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Selon ces sources, Lufthansa renoncerait à exploiter jusqu'à quatre appareils à chaque fois à Francfort et à Munich ainsi qu'aux 24 créneaux d'atterrissage (slots) correspondants. L'une de ces sources a indiqué que cet accord ne mettait pas fin pour autant aux discussions entre le gouvernement allemand et la Commission européenne. Lufthansa a refusé de commenter ces informations. (Holger Hansen, Christian Kraemer et Ilona Wissenbach, version française Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -5.55%