Accord interpalestinien sur un calendrier électoral

GAZA/RAMALLAH, Cisjordanie, 24 septembre (Reuters) - Le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, ont annoncé mercredi s'être entendus pour organiser des élections dans les six mois, au terme de deux jours de discussions à Istanbul. Les deux mouvements rivaux ont relancé le processus de réconciliation après la conclusion de l'accord de normalisation des relations entre Israël, les Emirats arabes unis et Bahreïn. "Les deux parties ont convenu en principe d'organiser des élections dans les six mois", a déclaré Sami Abou Zouhri, au nom du Hamas. Djibril Radjoub, secrétaire général du Fatah, a confirmé l'accord. Mahmoud Abbas fixera le calendrier électoral par décret, a-t-il poursuivi, ajoutant que les législatives auraient lieu avant la présidentielle, qui sera elle-même suivie de l'élection du Conseil national palestinien, considéré comme le parlement de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), la plus haute instance décisionnelle. Le Hamas, qu'Israël et de nombreux pays occidentaux considèrent comme une organisation terroriste, s'est emparé de la bande de Gaza en juin 2007. Depuis, toutes les tentatives de rapprochement avec l'Autorité palestinienne ont échoué. Tous deux ont condamné l'accord du 13 août entre Israël et les Emirats, auquel Bahreïn s'est associé par la suite, et redoutent qu'il ne remette en question la position des pays arabes, qui faisaient jusqu'ici du retrait israélien des territoires occupés et de la création d'un Etat palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale les conditions de la normalisation de leurs relations avec Israël. (Nidal Almughrabi et Ali Sawafta , version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

