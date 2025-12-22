Accord entre Novartis et Washington pour l'accès aux médicaments
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 08:00
Le groupe de santé suisse a ainsi accepté le lancement de futurs médicaments à des prix "comparables dans les pays à revenu élevé" et de plateformes "directes au patient" pour Mayzent, Rydapt et Tabrecta qui seront accessibles via TrumpRx.
Novartis s'engage aussi à postuler pour participer au modèle GENEROUS visant à améliorer encore l'accès aux médicaments dans le programme Medicaid, ainsi qu'à soutenir les efforts pour "lutter contre le déséquilibre mondial dans les investissements dans l'innovation pharmaceutique".
Plus tôt cette année, Novartis s'est engagé à investir 23 milliards de dollars pour étendre ses infrastructures de R&D et de fabrication aux Etats-Unis sur 5 ans. Depuis cette annonce en avril, il a par exemple lancé la construction d'un nouveau pôle phare de production en Caroline du Nord.
Valeurs associées
|108,520 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
