 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accord entre Novartis et Washington pour l'accès aux médicaments
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 08:00

Novartis a annoncé vendredi soir d'un accord avec le gouvernement américain visant à réduire le prix des médicaments innovants et à soutenir la poursuite des investissements dans la fabrication, la recherche et le développement aux Etats-Unis, en échange de trois années d'allègement douanier.

Le groupe de santé suisse a ainsi accepté le lancement de futurs médicaments à des prix "comparables dans les pays à revenu élevé" et de plateformes "directes au patient" pour Mayzent, Rydapt et Tabrecta qui seront accessibles via TrumpRx.

Novartis s'engage aussi à postuler pour participer au modèle GENEROUS visant à améliorer encore l'accès aux médicaments dans le programme Medicaid, ainsi qu'à soutenir les efforts pour "lutter contre le déséquilibre mondial dans les investissements dans l'innovation pharmaceutique".

Plus tôt cette année, Novartis s'est engagé à investir 23 milliards de dollars pour étendre ses infrastructures de R&D et de fabrication aux Etats-Unis sur 5 ans. Depuis cette annonce en avril, il a par exemple lancé la construction d'un nouveau pôle phare de production en Caroline du Nord.

Valeurs associées

NOVARTIS
108,520 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette photo d'un document judiciaire publié par la justice de Nouvelle-Galles du Sud le 22 décembre 2025 oontre Sajid and Naveed Akram tirant vers la foule le 14 décembre 2025 ( NSW Courts / Handout )
    Attentat antisémite de Sydney: les assaillants s'étaient entrainés en Australie
    information fournie par AFP 22.12.2025 08:51 

    Les deux assaillants de l'attentat de la plage de Bondi à Sydney le 14 décembre se sont entraînés en Australie avant d'ouvrir le feu sur une fête juive et de tuer 15 personnes, une attaque pour laquelle le Premier ministre Anthony Albanese a présenté lundi ses ... Lire la suite

  • Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, lors d'une conférence de presse à Kuala Lumpur le 22 décembre 2025 ( AFP / MOHD RASFAN )
    Les pays de l'Asean tentent de mettre fin au conflit entre la Thaïlande et le Cambodge
    information fournie par AFP 22.12.2025 08:49 

    Les ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), dont ceux de la Thaïlande et du Cambodge, tentent lundi de mettre fin au conflit entre les deux pays frontaliers, lors d'une réunion spéciale de leur groupe régional. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 08:45 

    (Actualisé avec Abivax) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

  • BIC : Le mouvement reste haussier
    BIC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.12.2025 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank