ACCORD ENTRE LUFTHANSA ET LE GOUVERNEMENT ALLEMAND SUR UN PLAN DE SAUVETAGE, RAPPORTE DPA BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand et la direction de la compagnie aérienne Lufthansa, sévèrement pénalisée par la pandémie liée au coronavirus, sont parvenus à un accord sur des aides d'Etat d'un montant de plusieurs milliards d'euros, rapporte lundi l'agence de presse allemande dpa. Le gouvernement allemand n'a pas confirmé cette information et le ministère de l'Economie a répété que les discussions avec la compagnie aérienne en étaient à un stade avancé. Dans le sillage de cette information, le titre de la compagnie allemande s'adjugeait près de 3,2% en fin de matinée, surperformant l'indice Dax de la Bourse de Francfort, en hausse d'environ 1,9% au même moment. Le plan de sauvetage devra être validé par le comité de pilotage du fonds mis en place par l'Allemagne pour soutenir l'économie dans le cadre de la crise sanitaire, par le directoire de la compagnie, ainsi que par la Commission européenne. (Thomas Seyth, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +5.42%