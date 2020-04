Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord entre Berlin et Lufthansa sur un plan de soutien de €9 milliards-Business Insider Reuters • 28/04/2020 à 07:25









BERLIN, 28 avril (Reuters) - La compagnie aérienne Lufthansa LHAG.DE va bénéficier d'un plan de soutien à hauteur de 9 milliards d'euros en vertu d'un accord conclu avec le gouvernement allemand, rapporte mardi Business Insider qui cite des sources au sein de la compagnie. En échange de cette aide, l'accord octroie aux pouvoirs publics une minorité de blocage et deux sièges au conseil de surveillance de la compagnie. Il sera signé dans la journée par la chancelière Angela Merkel, son ministre des Finances Olaf Scholz et le président du directoire de la compagnie aérienne, Carsten Spohr. A l'image d'autres compagnies aériennes, Lufthansa - premier groupe européen de transport aérien - est quasiment à l'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus qui, selon Carsten Spohr, fait perdre un million d'euros "par heure" au groupe. (Michelle Martin version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +9.53%