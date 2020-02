Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord entre Airbus et Green Africa pour 50 A220 Reuters • 13/02/2020 à 11:19









PARIS, 13 février (Reuters) - La compagnie aérienne nigériane Green Africa Airways ont signé jeudi un protocole d'accord sur 50 Airbus A220, ont annoncé les deux groupes. "Avec Airbus, nous sommes fiers d'annoncer la plus importante commande jamais passée sur le continent africain", a commenté Babawande Afolabi, fondateur et directeur général de Green Africa Airways. (Sudip Kar-Gupta, version française Nicolas Delame)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.13%