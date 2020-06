Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord en Allemagne sur une nouvelle rallonge budgétaire-source Reuters • 17/06/2020 à 10:39









BERLIN, 17 juin (Reuters) - La coalition gouvernementale allemande a approuvé mercredi une nouvelle loi de finances rectificative portant à 218 milliards d'euros la rallonge budgétaire pour 2020 destinée à financer le vaste plan de relance économique post-épidémie de coronavirus, a-t-on appris de source gouvernementale. Deux sources au fait des discussions avaient dit lundi à Reuters que le ministre allemand des Finances, le social-démocrate Olaf Scholz, prévoyait de demander au Parlement son accord sur un nouvel emprunt de 62,5 milliards d'euros, portant le total de l'effort budgétaire supplémentaire à 218,5 milliards cette année. (Holger Hansen, version française Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

