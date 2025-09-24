 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Accord de rachat de 26 millions de dollars avec Ballston Spa Bancorp
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 20:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la banque communautaire new-yorkaise NBC Bancorp NCXS.PK chutent de 7 % à 60 dollars ** La banque américaine rivale Ballston Spa Bancorp BSPA.PK achètera NCXS dans un accord en actions de 26 millions de dollars

** L'accord créera une banque communautaire combinée de 1,3 milliard de dollars desservant le grand Capital District de New York et les marchés environnants

** Les actionnaires de NCXS recevront 0,8065 action BSNB pour chaque action détenue, ce qui valorise NCXS à 55,01 dollars par action

** L'accord représente une décote de 14,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** À la dernière clôture, l'action NCXS est en hausse de 47,3 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions
