Accord de rachat de 26 millions de dollars avec Ballston Spa Bancorp

24 septembre - ** Les actions de la banque communautaire new-yorkaise NBC Bancorp NCXS.PK chutent de 7 % à 60 dollars ** La banque américaine rivale Ballston Spa Bancorp BSPA.PK achètera NCXS dans un accord en actions de 26 millions de dollars

** L'accord créera une banque communautaire combinée de 1,3 milliard de dollars desservant le grand Capital District de New York et les marchés environnants

** Les actionnaires de NCXS recevront 0,8065 action BSNB pour chaque action détenue, ce qui valorise NCXS à 55,01 dollars par action

** L'accord représente une décote de 14,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** À la dernière clôture, l'action NCXS est en hausse de 47,3 % depuis le début de l'année