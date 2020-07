Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord de principe entre Air France et le syndicat de pilotes SNPL sur Transavia Reuters • 20/07/2020 à 19:35









ACCORD DE PRINCIPE ENTRE AIR FRANCE ET LE SYNDICAT DE PILOTES SNPL SUR TRANSAVIA PARIS (Reuters) - La direction d'Air France et le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) sont parvenus à un accord de principe pour confier des liaisons intérieures en France à Transavia, la filiale à bas coûts du groupe, sur fond de crise du transport aérien en raison de la pandémie liée au nouveau coronavirus, a dit une porte-parole du SNPL. Un projet d'accord est "sur la table" mais il doit encore être approuvé par les pilotes eux-mêmes, a dit la porte-parole du SNPL, principal syndicat de pilotes d'Air France, confirmant une information de La Tribune. Air France a refusé de s'exprimer sur le sujet. D'après La Tribune, le résultat du vote des pilotes devrait être connu vers la mi-août. L'accord des pilotes est nécessaire au transfert de certaines activités domestiques d'Air France et HOP!, autre compagnie du groupe Air France-KLM, vers Transavia, interdite actuellement d'assurer des liaisons intérieures en France. Air France-KLM compte supprimer 7.580 emplois au total d'ici fin 2022 au sein d'Air France et de sa filiale régionale HOP!. (Laurence Frost, version française Bertrand Boucey)

