Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord chez Lufthansa, l'emploi préservé, les primes de Noël annulées Reuters • 11/11/2020 à 19:28









ACCORD CHEZ LUFTHANSA, L'EMPLOI PRÉSERVÉ, LES PRIMES DE NOËL ANNULÉES BERLIN (Reuters) - Lufthansa a annoncé mercredi un nouvel accord avec le syndicat Verdi sur un plan d'économies supplémentaires de 200 millions d'euros en échange d'un engagement à éviter tout départ contraint en 2021. L'accord prévoit qu'environ 24.000 personnels au sol renonceront à leurs primes de Noël cette année et en 2021 ainsi qu'à leurs primes de congés jusqu'à la fin de l'an prochain. La compagnie va en outre réduire le complément d'indemnisation du chômage partiel qui s'ajoute aux indemnités de base. En échange, Lufthansa s'engage à ne procéder à aucun licenciement contraint tout en offrant la possibilité de départs en retraite progressifs et de départs volontaires. Verdi a précisé que l'accord serait soumis au vote de ses adhérents. (Emma Thomasson, version française Marc Angrand)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -3.33%