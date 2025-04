Accor veut accélérer son développement en Inde

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le géant français de l'hôtellerie Accor a annoncé mercredi viser l'exploitation de 300 hôtels en Inde d'ici à 2030, contre 71 aujourd'hui, grâce à un renforcement de son partenariat avec le conglomérat indien InterGlobe.

"L'Inde est un formidable terrain de jeu. Avec ce partenariat, nous avons les bons partenaires, les bonnes marques, la bonne technologie, toutes les cartes en main pour devenir un leader de ce pays où le tourisme est en plein boom", a commenté auprès de l'AFP le PDG d'Accor Sébastien Bazin.

Le groupe rappelle dans un communiqué qu'avec "1,4 milliard d'habitants, l'Inde est en passe de se hisser au cinquième rang mondial pour les voyages vers l'étranger et au troisième rang mondial pour les voyages domestiques d'ici 2027".

"Aujourd’hui nous ouvrons cinq hôtels par an et, grâce à ce partenariat avec InterGloble, nous allons multiplier ce chiffre par 5 ou 6 et ouvrir entre 35 et 40 hôtels chaque année. Notre ambition, c'est 300 hôtels sous marques Accor en 2030", détaille le PDG.

Accor, présent depuis 2005 en Inde par le biais d'une coentreprise avec InterGlobe, y exploite aujourd'hui 71 hôtels, sur toutes ses gammes, de l'économique au luxe.

InterGlobe est le principal actionnaire d’IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, qui exploite une flotte de plus de 400 avions desservant plus de 130 destinations, détaille le communiqué.

Le partenariat prend la forme d'une nouvelle plateforme qui centralise les hôtels exploités par les deux groupes en Inde, y compris les marques d'Ennismore (Mondrian, Mama Shelter...), la branche au positionnement "lifestyle" d'Accor.

En outre, Accor et InterGlobe investissent dans Treebo, "l'un des principaux acteurs de l'hôtellerie économique en Inde, qui exploite 800 hôtels dans 120 villes", et en deviennent le principal actionnaire.

Treebo sera chargé de développer les enseignes Ibis et Mercure en Inde via un contrat de licence.

Autre "brique essentielle de ce partenariat", selon M. Bazin, le croisement des programmes de fidélité d'Accor et de la compagnie aérienne IndiGo, qui permettra de cumuler des points sur les deux programmes.

Le programme de fidélité d'Accor a récemment franchi la barre des 100 millions de membres dans le monde.

Il permet au groupe de reprendre la main sur les données des clients, nerf de la guerre face aux plateformes de type Booking ou Expedia, car pour cumuler des points il faut réserver directement via Accor.