Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor va offrir avec Axa une assistance médicale à ses clients Reuters • 15/05/2020 à 09:24









ACCOR VA OFFRIR AVEC AXA UNE ASSISTANCE MÉDICALE À SES CLIENTS PARIS (Reuters) - Accor et Axa ont annoncé vendredi la signature d'un partenariat stratégique visant à proposer dès juillet une assistance médicale aux clients des 5.000 hôtels Accor à travers le monde. Les clients d'Accor bénéficieront ainsi des innovations d'Axa en matière de télémédecine et d'un accès gratuit aux téléconsultations médicales, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun. "Accor se prépare actuellement au rebond de son activité suite à l'épidémie de Covid-19. Cette offre médicale inédite vient compléter ce plan de relance global, et s'inscrit dans les protocoles de santé et de prévention renforcés mis en place par le groupe", est-il ajouté. Pour Axa, ce partenariat représente une occasion de renforcer sa stratégie "Payer to Partner" qui vise à proposer des services innovants à ses clients, notamment dans le domaine de la santé, l'un des axes de croissance identifiés dans le plan "Ambition 2020" du groupe. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +2.51% AXA Euronext Paris -0.11%