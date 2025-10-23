 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 243,50
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accor revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et prévoit de procéder à des rachats d'actions après avoir enregistré une légère baisse au troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le secteur, les pairs, les citations de la directrice financière, la cotation d'Ennismore dans les paragraphes 4 à 7) par Mateusz Rabiega

Le plus grand groupe hôtelier d'Europe, Accor ACCP.PA , a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices jeudi et a déclaré qu'il prévoyait de racheter des actions pour une valeur de 100 millions d'euros (117 millions de dollars) au cours du quatrième trimestre.

Cependant, l'opérateur des marques Ibis et Novotel a publié des revenus trimestriels qui ont manqué de peu les attentes du marché après que ses résultats ont été impactés par des mouvements de change négatifs.

Accor a déclaré qu'il visait désormais une croissance de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 11 % à 12 % en 2025, à taux de change constants, par rapport aux prévisions précédentes de 9 % à 10 %.

Le secteur de l'hôtellerie a connu des perturbations économiques et géopolitiques, Accor pointant du doigt les problèmes de sécurité en Thaïlande et la lenteur de la reprise en Chine.

Le rival d'Accor, Hilton HLT.N , a réduit mercredi son objectif de chiffre d'affaires en raison des inquiétudes liées à l'inflation parmi les consommateurs américains, tandis que son homologue IHG IGH.L a également enregistré des performances plus faibles aux États-Unis.

Accor a déclaré qu'il était engagé dans sa stratégie d'expansion malgré ces risques.

"La volatilité de la situation géopolitique n'affecte pas notre stratégie de développement", a déclaré Martine Gerow, directrice financière, lors d'une conférence téléphonique, en faisant référence à la région clé du Moyen-Orient.

Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre a chuté de près de 5 % en glissement annuel pour atteindre 1,37 milliard d'euros, ce qui est légèrement inférieur aux 1,4 milliard d'euros prévus par les analystes dans le cadre d'un consensus compilé par la société

Le revenu par chambre disponible (RevPAR), l'un des principaux indicateurs de performance du secteur, a été conforme à la prévision moyenne de 0,8 % de croissance.

"Les mesures de protection des bénéfices du groupe s'avèrent efficaces... c'est la raison pour laquelle un nouveau programme de rachat d'actions a été lancé", a déclaré Sébastien Bazin, président-directeur général d'Accor, dans le communiqué.

Ce rachat vient s'ajouter aux deux tranches déjà réalisées pour un montant total de 440 millions d'euros.

La société a également confirmé qu'elle envisageait de coter sa marque d'hôtels lifestyle Ennismore, ajoutant seulement que, si la cotation potentielle se concrétisait, Accor resterait son actionnaire majoritaire. Aucun autre détail n'a été fourni.

(1 dollar = 0,8575 euro)

Dividendes

Valeurs associées

ACCOR
42,2100 EUR Euronext Paris -0,99%
HILTN WRLD HLDGS
271,080 USD NYSE -1,40%
INTERCONT HOTELS
9 213,000 GBX LSE -1,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jeudi, le CAC 40 a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Légère hausse à la Bourse de Paris, avec quelques surprises
    information fournie par AFP 23.10.2025 18:43 

    La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises. L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points. "C'est une ... Lire la suite

  • nexity (Crédit: Crédit Nexity - Cobe Jol / credit Nexity)
    Nexity réaffirme ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 23.10.2025 18:40 

    (AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite

  • Une enseigne Valeo
    Valeo: Objectifs 2025 confirmés, des alternatives à Nexperia
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:37 

    Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite

  • Le logo de Bolloré Logistics à Montoir-de-Bretagne
    Bolloré: CA -24% au T3 avec le repli des cours pétroliers
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:29 

    Bolloré a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes. Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy, la principale unité du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank