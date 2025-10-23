Accor revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et prévoit de procéder à des rachats d'actions après avoir enregistré une légère baisse au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Mateusz Rabiega

Le plus grand groupe hôtelier d'Europe, Accor ACCP.PA , a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices jeudi et a déclaré qu'il prévoyait de racheter des actions pour une valeur de 100 millions d'euros (117 millions de dollars) au cours du quatrième trimestre.

Cependant, l'opérateur des marques Ibis et Novotel a publié des revenus trimestriels qui ont manqué de peu les attentes du marché après que ses résultats ont été impactés par des mouvements de change négatifs.

Accor a déclaré qu'il visait désormais une croissance de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 11 % à 12 % en 2025, à taux de change constants, par rapport aux prévisions précédentes de 9 % à 10 %.

Le secteur de l'hôtellerie a connu des perturbations économiques et géopolitiques, Accor pointant du doigt les problèmes de sécurité en Thaïlande et la lenteur de la reprise en Chine.

Le rival d'Accor, Hilton HLT.N , a réduit mercredi son objectif de chiffre d'affaires en raison des inquiétudes liées à l'inflation parmi les consommateurs américains, tandis que son homologue IHG IGH.L a également enregistré des performances plus faibles aux États-Unis.

Accor a déclaré qu'il était engagé dans sa stratégie d'expansion malgré ces risques.

"La volatilité de la situation géopolitique n'affecte pas notre stratégie de développement", a déclaré Martine Gerow, directrice financière, lors d'une conférence téléphonique, en faisant référence à la région clé du Moyen-Orient.

Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre a chuté de près de 5 % en glissement annuel pour atteindre 1,37 milliard d'euros, ce qui est légèrement inférieur aux 1,4 milliard d'euros prévus par les analystes dans le cadre d'un consensus compilé par la société

Le revenu par chambre disponible (RevPAR), l'un des principaux indicateurs de performance du secteur, a été conforme à la prévision moyenne de 0,8 % de croissance.

"Les mesures de protection des bénéfices du groupe s'avèrent efficaces... c'est la raison pour laquelle un nouveau programme de rachat d'actions a été lancé", a déclaré Sébastien Bazin, président-directeur général d'Accor, dans le communiqué.

Ce rachat vient s'ajouter aux deux tranches déjà réalisées pour un montant total de 440 millions d'euros.

La société a également confirmé qu'elle envisageait de coter sa marque d'hôtels lifestyle Ennismore, ajoutant seulement que, si la cotation potentielle se concrétisait, Accor resterait son actionnaire majoritaire. Aucun autre détail n'a été fourni.

(1 dollar = 0,8575 euro)