Accor: retour au plus haut, valeur préférée de BofA

(CercleFinance.com) - L'action Accor s'inscrit en hausse vendredi et se rapproche de ses plus hauts historiques atteints en 2015, la valeur étant la préférée de Bank of America pour cette année au sein du secteur européen de l'hôtellerie.



Vers 16h30, le titre prenait 0,6%, au plus haut depuis avril 2015, contre un gain de 0,3% pour l'indice SBF 120.



Dans une étude sectorielle, les analystes de BofA disent ne pas s'attendre à voir le cycle favorable qui porte actuellement l'industrie du voyage prendre fin en 2025.



'Les américains ne perdent pas de leur appétence pour les vacances en Europe, ce qui soutient l'évolution du RevPAR dans la région', explique le bureau d'études.



'Parallèlement, le marché des déplacements professionnels poursuit son redressement et pourrait également faire office d'élément porteur', ajoute-t-il.



Dans sa note, BofA dit attendre une croissance comprise entre 0% et 0% du revenu par chambre disponible (RevPAR) cette année en Europe, en Chine et aux Etats-Unis, avec une hausse encore plus prononcée du bénéfice par action (BPA) pour les groupes hôteliers disposant de modèles allégés en actifs (+17,5% en moyenne).



Les analystes font par ailleurs valoir que les valorisations boursières des groupes hôteliers américains demeurent attrayantes, en particulier en comparaison de leurs homologues américains.





Valeurs associées ACCOR 49,06 EUR Euronext Paris +0,99%