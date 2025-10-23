Accor relève son objectif de bénéfice d'exploitation 2025, €68 mlns d'effets de change

Accor ACCP.PA a revu à la hausse jeudi son objectif annuel de croissance de l'excédent brut d'exploitation (EBE) et annoncé une nouvelle tranche de rachat d'actions, après des mesures d’économies additionnelles visant à compenser en partie l’impact négatif de la variation des taux de change.

Pour l’exercice financier en cours, l'opérateur des chaînes Ibis, Novotel et Sofitel a indiqué s'attendre à une croissance de son excédent brut d'exploitation (EBE) courant entre 11% et 12%, contre 9% à 10% précédemment annoncé en juillet.

Le groupe a également confirmé ses objectifs de croissance du revenu par chambre (RevPAR) entre 3% et 4%.

Au troisième trimestre, Accor a enregistré un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros, contre 1,43 milliard d'euros l'année dernière, soit une baisse de 4,6% à données publiées mais une hausse de 0,1% à taux de change constant.

"Les effets de change ont un impact négatif de 68 millions d’euros, liés essentiellement au dollar australien (-8%), au dollar américain (-6%), et au dollar canadien (-7%)", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Accor a par ailleurs confirmé étudier une possible cotation en Bourse d'Ennismore, qui regroupe ses marques d’hôtellerie et de restauration "lifestyle".

Au cours du troisième trimestre, le groupe a ouvert 77 hôtels correspondant à 11.200 chambres 2025, soit une croissance nette du réseau de 2,5% sur un an.

Accor a aussi annoncé le lancement d'une tranche de rachat d'actions de 100 millions d'euros au quatrième trimestre.

