 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 245,50
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accor relève son objectif de bénéfice d'exploitation 2025, €68 mlns d'effets de change
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 17:45

Accor ACCP.PA a revu à la hausse jeudi son objectif annuel de croissance de l'excédent brut d'exploitation (EBE) et annoncé une nouvelle tranche de rachat d'actions, après des mesures d’économies additionnelles visant à compenser en partie l’impact négatif de la variation des taux de change.

Pour l’exercice financier en cours, l'opérateur des chaînes Ibis, Novotel et Sofitel a indiqué s'attendre à une croissance de son excédent brut d'exploitation (EBE) courant entre 11% et 12%, contre 9% à 10% précédemment annoncé en juillet.

Le groupe a également confirmé ses objectifs de croissance du revenu par chambre (RevPAR) entre 3% et 4%.

Au troisième trimestre, Accor a enregistré un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros, contre 1,43 milliard d'euros l'année dernière, soit une baisse de 4,6% à données publiées mais une hausse de 0,1% à taux de change constant.

"Les effets de change ont un impact négatif de 68 millions d’euros, liés essentiellement au dollar australien (-8%), au dollar américain (-6%), et au dollar canadien (-7%)", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Accor a par ailleurs confirmé étudier une possible cotation en Bourse d'Ennismore, qui regroupe ses marques d’hôtellerie et de restauration "lifestyle".

Au cours du troisième trimestre, le groupe a ouvert 77 hôtels correspondant à 11.200 chambres 2025, soit une croissance nette du réseau de 2,5% sur un an.

Accor a aussi annoncé le lancement d'une tranche de rachat d'actions de 100 millions d'euros au quatrième trimestre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ACCOR
42,2100 EUR Euronext Paris -0,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jeudi, le CAC 40 a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Légère hausse à la Bourse de Paris, avec quelques surprises
    information fournie par AFP 23.10.2025 18:43 

    La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises. L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points. "C'est une ... Lire la suite

  • nexity (Crédit: Crédit Nexity - Cobe Jol / credit Nexity)
    Nexity réaffirme ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 23.10.2025 18:40 

    (AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite

  • Une enseigne Valeo
    Valeo: Objectifs 2025 confirmés, des alternatives à Nexperia
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:37 

    Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite

  • Le logo de Bolloré Logistics à Montoir-de-Bretagne
    Bolloré: CA -24% au T3 avec le repli des cours pétroliers
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:29 

    Bolloré a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes. Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy, la principale unité du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank