Accor: relève ses perspectives pour l'exercice 2023

(CercleFinance.com) - Accor publie un chiffre d'affaires de 1286 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 12% en publié et de 13% à périmètre et taux de change constants.



Par division, cette augmentation se décline en une hausse de 13% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et de 17% pour la division Luxe & Lifestyle.



La demande hôtelière est restée très soutenue sur l'ensemble du 3e trimestre qui affiche un RevPAR (soit le revenu par chambre disponible) en hausse de 15%.



Au cours du 3e trimestre 2023, Accor a ouvert 73 hôtels (soit environ 9200 chambres) affichant ainsi une croissance nette du réseau de +3% au cours des 12 derniers mois.



À fin septembre 2023, le Groupe disposait d'un parc hôtelier de 812 425 chambres (5537 hôtels) et d'un pipeline d'environ 219 000 chambres (1273 hôtels).



Dans ce contexte, le groupe revoit à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2023 et cible désormais une croissance du RevPAR légèrement supérieure à 20% (auparavant dans le haut de la fourchette entre 15% et 20%) avec un EBE (excédent brut d'exploitation) du groupe désormais attendu entre 955 et 985 ME (vs de 930 à 970 ME précédemment).





