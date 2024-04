Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: réitère ses perspectives à moyen terme information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Pour le premier trimestre 2024, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 1 236 millions d'euros en hausse de 8% à périmètre et change constants (pcc) par rapport au premier trimestre 2023. Le RevPAR est en hausse de 8% à PCC.



Cette augmentation se décline en une hausse de 6% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et de 12% pour la division Luxe & Lifestyle.



Premium, Milieu de Gamme & Économique a généré un chiffre d'affaires de 690 millions d'euros, en hausse de 6% à pcc par rapport au premier trimestre 2023.



L'activité Management & Franchise (M&F) enregistre un chiffre d'affaires de 192 millions d'euros, en hausse de 14% à pcc.



Le chiffre d'affaires des Services aux Propriétaires, qui inclut les activités de Ventes, Marketing, Distribution et Fidélisation, ainsi que les services partagés et les remboursements encourus pour le compte des hôtels, s'élève à 252 millions d'euros en baisse de -1% à pcc.



Le Groupe réitère ses perspectives à moyen terme. Il vise une croissance annuelle du RevPAR entre 3% et 4% (CAGR 2023-27), une croissance annuelle moyenne du réseau entre 3% et 5% (CAGR 2023-27), une croissance du chiffre d'affaires M&F entre 6% et 10% (CAGR 2023-27) et une croissance de l'EBE entre 9% et 12% (CAGR 2023-27).





