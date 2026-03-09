 Aller au contenu principal
Accor recrute Laurent Choain comme DRH mondial du groupe
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 15:18

Le groupe hôtelier confie à cet expert la mission de renforcer sa stratégie de talents et sa culture d'entreprise à l'échelle mondiale.

Accor annonce la nomination de Laurent Choain au poste de Global Chief People & Culture Officer, membre du Comité de direction, à compter du 1er avril 2026. Il siégera également au Management Board et au Comité exécutif de la division Premium, Milieu de gamme & Économie.

Laurent Choain apporte plus de 30 ans d'expérience dans le développement du capital humain, la culture organisationnelle et la formation des dirigeants. Il a notamment occupé des fonctions au sein de Forvis Mazars, du Groupe Caisse d'Épargne (aujourd'hui Groupe BPCE) et de Kempinski Hotels & Resorts.

"Nous sommes ravis d'accueillir Laurent chez Accor. Son bilan avéré en matière de développement des talents et de formation de cultures d'entreprise solides correspond parfaitement à notre vision de l'avenir", déclare Sébastien Bazin, président-directeur général d'Accor.

Le titre Accor cède actuellement plus de 4% à Paris.

