Accor recrute Laurent Choain comme DRH mondial du groupe
Accor annonce la nomination de Laurent Choain au poste de Global Chief People & Culture Officer, membre du Comité de direction, à compter du 1er avril 2026. Il siégera également au Management Board et au Comité exécutif de la division Premium, Milieu de gamme & Économie.
Laurent Choain apporte plus de 30 ans d'expérience dans le développement du capital humain, la culture organisationnelle et la formation des dirigeants. Il a notamment occupé des fonctions au sein de Forvis Mazars, du Groupe Caisse d'Épargne (aujourd'hui Groupe BPCE) et de Kempinski Hotels & Resorts.
"Nous sommes ravis d'accueillir Laurent chez Accor. Son bilan avéré en matière de développement des talents et de formation de cultures d'entreprise solides correspond parfaitement à notre vision de l'avenir", déclare Sébastien Bazin, président-directeur général d'Accor.
Le titre Accor cède actuellement plus de 4% à Paris.
