Accor : rechute sur 44E information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - Accor enfonce brusquement le support des 45,5E et rechute sur 44E : le titre se prépare au comblement du 'gap' des 43,27E du 30 avril et pourrait enchainer avec le test des 41,5E (ex 'pic' éphémère du 10 avril) puis le comblement du 'gap' des 40,80E du 24 avril.





Valeurs associées ACCOR 44,3800 EUR Euronext Paris -2,89%