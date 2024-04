Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor : re-teste la résistance des 41E information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 13:38









(CercleFinance.com) - Accor a repris appui sur les 39,2E et re-teste la résistance des 41E (des 23 et 26 février): le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 42,77E du 4 avril puis le retracement du zénith des 43,45E du 27 mars.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +2.06%