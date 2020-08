Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor projette de licencier 1.000 personnes Reuters • 04/08/2020 à 18:36









4 août (Reuters) - Accor SA ACCP.PA : * ACCOR PROJET DE PROCÉDER À 1000 LICENCIEMENTS - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +3.91%