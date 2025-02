Accor : préserve les 46E, renoue avec les 47,4E information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Accor renoue avec les 47,4E, l'ex-zénith du 13/12 et retarde ainsi le déclenchement d'une correction sous les 46E.

Les oscillateurs pointant à la baisse depuis le 17 février, une seconde vague de baisse en direction du 'gap' des 44E du 4 décembre semblait imminente.





Valeurs associées ACCOR 47,50 EUR Euronext Paris +2,02%