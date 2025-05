Accor: première tranche de rachat d'actions finalisée information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 07:18









(CercleFinance.com) - Accor a annoncé vendredi soir la finalisation de la première tranche de son programme de rachat d'actions, lancé le 6 mars dernier, pour un montant de 200 millions d'euros. Dans ce cadre, il a acquis 4.627.761 actions à un prix moyen de 43,22 euros.



'Cette première tranche fait partie intégrante du programme de rachat d'actions de 440 millions d'euros annoncé lors de la publication des résultats annuels 2024, le 20 février 2025', rappelait la chaine hôtelière.





