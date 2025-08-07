Accor, plus forte hausse du CAC 40 et du SBF 120 à la clôture du jeudi 7 août 2025

(AOF) - Accor (+5,36%, à 45 euros)

Accor a fini en tête du CAC 40 après des informations rapportées par Bloomberg. Le groupe hôtelier chercherait à introduire, à la Bourse de New York, sa filiale Ennismore qui dispose d'un réseau d'hôtels " lifestyle ". Toujours selon l'agence qui cite des sources proches du dossier, la valorisation de cette entité pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars. En juin 2022, Accor a cédé 10,8% du capital d'Ennismore à un consortium qatari pour un montant de 185 millions d'euros.

Points clés

- Premier opérateur hôtelier mondial, créé en 1967, avec plus de 40 % du marché, leader en France, en Asie-Pacifique, Moyen-Orient-Afrique et Amérique latine ;

- Parc hôtelier de 5 680 hôtels exploités sous 45 marques, 10 000 restaurants & bars dans 100 pays, du luxe pour 26 % des revenus sous les marques Fairmont, Raffles, Sofitel … au milieu de gamme (34 %) et aux hôtels économiques Adagio, Ibis, Mercure, Novotel…;

- Activité de 5,61 Mds€ équilibrée au niveau mondial et répartie en deux divisions : « Premium, Milieu de Gamme & Économique » pour 53 % des revenus et « Luxe & Lifestyle », regroupant conciergerie, location de résidence de luxe ou services digitaux pour hôteliers… ;

- Deux ambitions :

- dans l’hôtellerie, consolidation du leadership de Ibis, Novotel et Pullman et densification du réseau via les marques de Mövenpick, Mercure, Handwritten et Greet,

- dans le luxe & lifestyle, croissance forte tirée par la valorisation des marques Orient Express, Raffles et Fairmont, Sofitel, MGallery, Emblems et Ennismore ;

- Capital ouvert avec des positions fortes (10,49 % pour le fonds Parvus, 6,8 % pour le séoudien KHC et 6,2 % pour le fonds qatari QiA, avec un conseil de 13 administrateurs présidé par le directeur général Sébastien Bazin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- fondée sur la diminution des besoins en fonds propres par l’« asset light » -vente des murs et contrôle de la gestion, plan de cessions d’actifs d’ici 2025 chez AccorInvest,

- conçue pour la création de trafic via un portefeuille étendu de marques mondiales, une distribution maximisant la conversion en nuitées, la fidélisation et les partenariats avec des distributeurs tel Amadeus,

- diversifiée dans les services aux propriétaires, dont la contribution sera positive en 2024 au bénéfice d’exploitation,

- visant l’extension du parc hôtelier -pipeline de 1 381 hôtels, avec montée en gamme du luxe,

- et soutenue par l’innovation permanente, dans les process & outils et les organisations : plateforme unique de services partagés pour les 2 divisions, plateforme de distribution et réservation pour le programme de fidélité ALL ;

- Stratégie environnementale « Planet 21 » visant 0 carbone en 2050 pour les hôtels Accor :

- 2025 : baisse de 25,2 % des émissions en interne et de 15 % chez des fournisseurs,

- élimination des plastiques à usage unique, « emprunt vert …» ;

- Retombées du partenariat stratégique avec le chinois Huazhu Hotels, renforçant les marques Ibis, Mercure et Novotel en Chine, Taïwan et Mongolie, et avec IDeaS pour la gestion des revenus du portefeuille d’activités ;

- Structure financière maîtrisée avec 1,1Mds€ de liquidités, un autofinancement libre récurrent de 614M€ et une dette nette ramenée à 2 ,9 Mds€.

Défis

- Forte exposition à l'Europe qui contribue à près de 40 % du bénéfice d’exploitation ;

- Réalisation des ambitions fortes en Inde -une trentaine d’ouvertures d’ici 2028- et pour la chaîne Mercure -200 établissements à venir sur un portefeuille de + 100 hôtels ;

- Stratégie 2023-2027 avec des objectifs financiers confirmés pour chacune des divisions :

- « Premium, Mid & Eco » : hausse annuelle de 2,5 à 3,5 % du réseau, de 2 à 4 % du RevPar, de 4 à 7 % du bénéfice d’exploitation,

- « Luxe & Lifestyle » : croissance annuelle de 8 à 3,5 % du réseau, de 3 à 5 % du RevPar, de 11 à 13 % du bénéfice d’exploitation,

- pour le groupe : croissance annuelle de 3 à 5 % du réseau, de 3 à 4 % du RevPar et de 6 à 10 % du bénéfice d’exploitation ;

- Dividende 2024 de 1,26 € dans le cadre d’un engagement de retour aux actionnaires de 3 Mds€ environ entre 2023 et 2027.