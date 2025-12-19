Accor, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture de la séance du vendredi 19 décembre 2025

(AOF) - Accor (+1,95% à 48,06 euros)

Le groupe hôtelier a rebondi. Hier, Accor a indiqué différer le lancement de sa nouvelle tranche de rachat d'actions pour un montant de 100 millions d'euros du quatrième trimestre 2025 au premier trimestre 2026. Ce report est dû à l'avancée de la cession de sa participation de 30% dans Essendi. Les analystes d'Oddo BHF estiment que les négociations avec de potentiels acheteurs durent plus longtemps que prévu. Le broker a d'ailleurs confirmé sa recommandation à l'Achat sur le titre Accor, avec un objectif de cours de 55 euros.

Points clés

- Premier opérateur hôtelier mondial, créé en 1967, avec plus de 40 % du marché, leader en France, en Asie-Pacifique, Moyen-Orient-Afrique et Amérique latine ;

- Parc hôtelier de 5 760 hôtels exploités sous 45 marques, 10 000 restaurants & bars dans 100 pays, du luxe pour 26 % des revenus sous les marques Fairmont, Raffles, Sofitel … au milieu de gamme (34 %) et aux hôtels économiques Adagio, Ibis, Mercure, Novotel…;

- Activité de 5,61 Mds€ équilibrée au niveau mondial et répartie en deux divisions : « Premium, Milieu de Gamme & Économique » pour 53 % des revenus et « Luxe & Lifestyle », regroupant conciergerie, location de résidence de luxe ou services digitaux pour hôteliers… ;

- Deux ambitions :

- dans l’hôtellerie, consolidation du leadership de Ibis, Novotel et Pullman et densification du réseau via les marques de Mövenpick, Mercure, Handwritten et Greet,

- dans le luxe & lifestyle, croissance forte tirée par la valorisation des marques Orient Express, Raffles et Fairmont, Sofitel, MGallery, Emblems et Ennismore ;

- Capital ouvert avec des positions fortes (10 % pour le fonds Parvus, 6,7 % pour le séoudien KHC et 6,2 % pour le fonds qatari QiA, avec un conseil de 14 administrateurs présidé par le directeur général Sébastien Bazin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- fondée sur la diminution des besoins en fonds propres par l’« asset light » -vente des murs assortie d’un contrôle de la gestion, cessions d’actifs chez AccorInvest,

- conçue pour la création de trafic via un portefeuille étendu de marques mondiales, une distribution maximisant la conversion en nuitées, la fidélisation et les partenariats -dans la distribution avec Amadeus, dans la croissance en Chine, Taïwan et Mongolie avec le chinois Huazhu Hotels, en Inde avec InterGlobe, avec IDeaS enfin dans la gestion des revenus du portefeuille d’activités,

- diversifiée dans les services aux propriétaires, à la contribution positive depuis 2024,

- accélérant l’extension du parc hôtelier -pipeline de 250 000 chambres, avec réduction de la part de la France dans les revenus hôteliers (24,5 % à fin septembre), montée en gamme du luxe et de la présence en Amérique centrale,

- et soutenue par l’innovation permanente, dans les process & outils et les organisations : plateforme unique de services partagés pour les 2 divisions, plateforme de distribution et réservation pour le programme de fidélité ALL ;

- Stratégie environnementale « Planet 21 » visant 0 carbone en 2050 pour les hôtels Accor :

- 2025 : baisse de 25,2 % des émissions en interne et de 15 % chez des fournisseurs,

- élimination des plastiques à usage unique, « emprunt vert …» ;

Renforcement de la solidité financière via une éventuelle cotation aux Etats-Unis de la société-commune Ennismore, regroupant les actifs lifestyle du groupe qui en conservera le contrôle ;

- Structure financière maîtrisée avec 2,2 Mds€ de liquidités, un autofinancement libre récurrent de 614 M€ et une dette nette ramenée à 2,5 Mds€.

Défis

- Evolution du taux d’occupation des hôtels (60,9 % au 1 er semestre) et du revPAR (69 €, en hausse de 4,6 %) ;

- Impact négatif de la cherté de l’euro vs les dollars américain, australien et canadien ;

- Après une hausse de 3,1 % des revenus au 30 septembre, objectifs 2025 rehaussés : hausse de 3-4 % du RevPAR, de 3,5 % du réseau et de 11 à 12 % de l’excédent brut d’exploitation ;

- Stratégie 2023-2027 avec des objectifs financiers confirmés pour chacune des divisions :

- « Premium, Mid & Eco » : hausse annuelle de 2,5 à 3,5 % du réseau, de 2 à 4 % du RevPar, de 4 à 7 % du bénéfice d’exploitation,

- « Luxe & Lifestyle » : croissance annuelle de 8 à 3,5 % du réseau, de 3 à 5 % du RevPar, de 11 à 13 % du bénéfice d’exploitation,

- pour le groupe : croissance annuelle de 3 à 5 % du réseau, de 3 à 4 % du RevPar et de 6 à 10 % du bénéfice d’exploitation ;

- Dividende 2024 de 1,26 € et lancement d’un programme de rachat d’actions de 440 M€ renforcé par le lancement d’une nouvelle tranche de 100 M€ pour le 4 ème trimestre 2025.