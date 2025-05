Accor:plateforme mondiale de réservation pour l'évènementiel information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - Accor annonce le développement d'un nouvel écosystème numérique dédié à la réservation de réunions et d'événements.



Cette plateforme centralisera plus de 5 600 hôtels dans le monde, offrant un accès simplifié à 2,5 millions de m² d'espaces événementiels et à 800 000 chambres.



Prévue en pré-lancement fin 2025, elle permettra une gestion intégrée des réservations et sera liée au programme de fidélité ALL Accor.



Accor s'appuie sur MeetingPackage et collabore avec Oracle, Backyou, iVvy et Amadeus pour proposer une expérience fluide aux clients et aux équipes.



Cette initiative vise à capter la croissance d'un marché en forte expansion, indique le groupe.





