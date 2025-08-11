Accor: Parvus AM détient plus de 10% du capital
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 12:46
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Accor sur le marché.
Valeurs associées
|44,7600 EUR
|Euronext Paris
|-1,28%
