CAC 40
7 723,38
-0,25%
Accor: Parvus AM détient plus de 10% du capital
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 12:46

(Zonebourse.com) - La société Parvus Asset Management Jersey Limited agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 4 août 2025, le seuil de 10% du capital de la société Accor et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 10,08% du capital et 8,65% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Accor sur le marché.

Valeurs associées

ACCOR
44,7600 EUR Euronext Paris -1,28%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance.

