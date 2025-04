Accor: partenariat avec InterGlobe en Inde information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Accor annonce un partenariat avec le conglomérat indien InterGlobe, afin de créer le groupe hôtelier à la croissance la plus rapide en Inde, pays en passe de se hisser au troisième rang mondial pour les voyages domestiques d'ici 2027.



Les deux partenaires regrouperont leurs actifs, activités de développement et opérations de gestion hôtelière en Inde, au sein d'une plateforme autonome et intégrée, qui visera à déployer un réseau de 300 hôtels sous marques Accor d'ici 2030.



En outre, Accor et InterGlobe investiront conjointement dans Treebo, acteur local de l'hôtellerie économique, et en deviendront le principal actionnaire. Treebo sera chargé de développer les enseignes ibis et Mercure en Inde au travers d'un contrat de licence.





