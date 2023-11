Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : lourde rechute (-4%) sous les 30E information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 12:51









(CercleFinance.com) - Accor plafonne sous les 31E, matérialisant un ilôt de retournement baissier, et subit une lourde rechute (-4%) sous les 30E, au contact du support des 29,5E du 20 au 26 octobre.

Accor pourrait s'en aller re-tester le support des 28,08E du 24 mars dernier, le prochain soutien moyen terme se dessinant vers 26E.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -4.04%