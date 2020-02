Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor-Les grèves ont impacté le clientèle d'affaires au T4 à Paris Reuters • 20/02/2020 à 07:07









20 février (Reuters) - Accor SA ACCP.PA : * ACCOR SA - LES TENSIONS COMMERCIALES ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS, LES TROUBLES À HONG KONG ONT CONTINUÉ DE DÉTÉRIORER LES CONDITIONS DE MARCHÉ SE TRADUISANT PAR UN IMPACT SENSIBLE SUR L'ACTIVITÉ * ACCOR SA - PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS : 600 M€ EN 2020 ET 400 M€ EN 2021 * ACCOR SA - LES GRÈVES ONT IMPACTÉ LA CLIENTÈLE D'AFFAIRES AU T4 EN RÉGION PARISIENNE * ACCOR SA - ?PROPOSE UN DIVIDENDE DE EUR 1,05 PAR ACTION * ACCOR SA - NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOTRE CAPACITÉ À POURSUIVRE SUR LE MOYEN ET LONG TERME UNE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE, ET À ACCROITRE LE RETOUR À NOS ACTIONNAIRES * ACCOR SA - CHIFFRE D'AFFAIRES 2019 DE EUR 4,05 MILLIARDS, EN HAUSSE DE 3,8% LIKE-FOR-LIKE * ACCOR SA - ?RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2019 DE EUR 464 MILLIONS * ACCOR SA - REVPAR 2019 EUR 64, EN HAUSSE DE 1,7% LIKE-FOR-LIKE * ACCOR SA - ?EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 2019 DE EUR 825 MILLIONS, EN HAUSSE DE 5,9% LIKE-FOR-LIKE Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA (Rédaction de Paris)

