Accor: Hausse du chiffre d'affaires en 2019 en dépit de la France et de la Chine

ACCOR: HAUSSE DU CA EN 2019 EN DÉPIT DE LA FRANCE ET DE LA CHINE PARIS (Reuters) - Accor a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires en 2019 en dépit des perturbations qui ont pesé sur son activité en France, notamment en région parisienne, et en Chine. Les revenus du groupe hôtelier ont atteint 4,049 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 16% et de 3,8% à périmètre et changes constants. Dans la principale branche HotelServices, le "RevPAR" (revenu par chambre disponible), un indicateur clé du secteur, affiche une progression globale de 1,7% sur l'exercice. En France, le RevPAR est en hausse de 2,6% à données comparables grâce à une "excellente" première partie de l'année, soutenue par des événements tels que le salon du Bourget ou la Coupe du monde féminine de football. La fin d'année a toutefois été "plus modeste" en raison de l'absence de certaines grandes conventions et des grèves dans les transports en région parisienne qui ont impacté la clientèle d'affaires au quatrième trimestre. En Chine, le RevPAR a été plus lourdement pénalisé avec un recul de 6,1% en 2019, en raison des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis et des troubles politiques à Hong Kong. L'excédent brut d'exploitation d'Accor s'établit à 825 millions d'euros, dans le bas de la fourchette d'objectif qui avait été communiquée par le groupe (entre 820 millions et 840 millions d'euros). "Nous sommes confiants dans notre capacité à poursuivre sur le moyen et long terme une trajectoire de croissance, et à accroître de manière durable le retour à nos actionnaires", a indiqué Sébastien Bazin, le PDG du groupe qui n'a pas donné de prévisions chiffrées pour 2020. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.05%