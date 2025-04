Accor: hausse de 9,2% du CA au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 1 349 millions d'euros au premier trimestre 2025 en croissance de 9,2% par rapport au premier trimestre 2024.



Cette augmentation se décline en une hausse de 1,8% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et de 17,9% pour la division Luxe & Lifestyle.



La division Premium, Milieu de Gamme et Économique a généré un chiffre d'affaires de 703 millions d'euros, en hausse de 1,8% par rapport au premier trimestre 2024. Elle a affiché un RevPAR en hausse de 3,4% par rapport au premier trimestre 2024, tiré à 90% par les prix et 10% par le taux d'occupation.



La division Luxe & Lifestyle a généré un chiffre d'affaires de 668 millions d'euros, en hausse de 17,9% par rapport au premier trimestre 2024. Elle a affiché un RevPAR en hausse de 8,3% par rapport au premier trimestre 2024, tiré pour deux tiers par les prix et pour un tiers par le taux d'occupation.



Au cours du premier trimestre 2025, Accor a ouvert 45 hôtels correspondant à plus de 5 900 chambres, soit une croissance nette du réseau de 2,7% au cours des 12 derniers mois qui devrait s'accélérer à partir du début du second semestre 2025.





Valeurs associées ACCOR 40,6600 EUR Euronext Paris +0,15%