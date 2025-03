Accor : franche cassure des 46E, teste le support des 44E information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - Accor valide une franche cassure des 46E (fixing d'ouverture du 24 février et MM100) et retombe aussitôt au contact de l'ex-résistance des 44,05E du 11 novembre, niveau qui coïncide avec le 'gap' des 44E du 4 décembre.

Le prochain support se situe vers 42,15E, support du 27 novembre et niveau où gravite la MM200.





Valeurs associées ACCOR 43,77 EUR Euronext Paris -4,70%