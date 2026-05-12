Accor et Shoreline veulent bâtir la première plateforme hôtelière nationale du Nigeria
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 18:02
Accor annonce la signature d'une lettre d'intention avec Shoreline Group afin de créer la première plateforme hôtelière nationale du Nigeria. L'accord, dévoilé lors du sommet Africa Forward 2026 à Nairobi, prévoit un investissement de 300 MUSD de la part de Shoreline.
Le partenariat vise le développement de 10 hôtels répartis dans huit villes nigérianes, représentant plus de 1 200 chambres d'ici 2030. Les établissements couvriront plusieurs segments, du milieu de gamme au luxe.
Le projet comprend également la création d'une académie de formation hôtelière destinée à former les talents locaux et à générer environ 1 000 emplois directs.
Présent en Afrique depuis plus de 40 ans, Accor exploite actuellement 17 marques sur le continent, avec plus de 170 hôtels et 34 900 chambres dans plus de 20 pays. Au Nigeria, le groupe compte 4 hôtels en exploitation et 5 projets en développement.
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