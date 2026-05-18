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Accor et le PSG prolongent leur partenariat jusqu'en 2030
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 18:14

Le groupe hôtelier et le club parisien poursuivent leur collaboration autour du sport, du lifestyle et des expériences dédiées aux membres du programme ALL Accor.

Accor annonce le renouvellement du partenariat entre ALL Accor, sa plateforme de réservation et programme de fidélité, et le Paris Saint-Germain jusqu'en 2030. Les deux groupes prolongent ainsi de 4 ans une collaboration entamée en 2019.

Initialement partenaire principal du club avec une visibilité sur le maillot du PSG, ALL Accor est ensuite devenu le partenaire hôtelier premium du club parisien. Cette alliance a permis au groupe hôtelier de renforcer la notoriété internationale de sa marque tout en développant des expériences immersives pour les membres de son programme de fidélité et les supporters.

Accor et le Paris Saint-Germain soulignent que la durée de ce partenariat illustre une relation fondée sur "la confiance, la fidélité et une ambition commune de créer de la valeur dans la durée".

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