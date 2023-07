Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: en négociations exclusives pour Potel & Chabot information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce être entrés en négociations exclusives pour l'acquisition de 63% du capital de Potel & Chabot.



A l'issue de cette opération, Accor deviendra l'unique actionnaire de Potel & Chabot qui sera intégré au sein de la division Luxe & Lifestyle du Groupe.



En 2023, Potel & Chabot devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 130 millions d'euros et contribuera positivement aux résultats du Groupe.



' En prenant le contrôle de cette marque d'exception, Accor bénéficiera d'une expertise complémentaire à la stratégie du Groupe en matière de restauration

et d'organisation d'événements haut de gamme ' indique le groupe.





