Accor: EBE courant record en 2024

(CercleFinance.com) - Accor publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 610 millions d'euros pour 2024, contre 633 millions l'année précédente, malgré un excédent brut d'exploitation (EBE) courant en progression de 12% à un niveau record de 1,12 milliard d'euros.



La chaine hôtelière a enregistré un chiffre d'affaires de 5,61 milliards d'euros, en hausse de 11%, une augmentation qui se décline en une hausse de 5% pour la division premium, milieu de gamme et économique, et de 19% pour la division luxe & lifestyle.



Sur la base de ces résultats et de sa politique de distribution de dividendes depuis 2019, Accor soumettra à l'approbation de l'AG du 28 mai le paiement d'un dividende ordinaire de 1,26 euro par action, en augmentation de 7%.



Le groupe confirme ses perspectives sur 2023-27, dont des croissances annuelles moyennes de l'EBE courant de 9 à 12% et du RevPAR de 3 à 4%, et prévoit un programme de rachat d'actions pour un montant de 440 millions d'euros au cours de 2025.





