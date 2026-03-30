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Accor : dernière chance de préserver les 39,5E ?
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 13:55

Accor a échoué sous les 42E les 17 et 25 mars et retombe sous les 40,5E (plancher du 13 mars), puis le plancher estival des 40E de fin septembre.
Sous le support des 39,5E du 19 mars, Accor se dirige tout droit vers le retracement du plancher de clôture des 36,1E du 7 avril 2025 ("fixing d'ouverture du 9/4/2025)... et difficile d'exclure un retracement du "fixing" d'ouverture à 34,77E le 7/04.

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