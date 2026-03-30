Accor : dernière chance de préserver les 39,5E ?
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 13:55
Sous le support des 39,5E du 19 mars, Accor se dirige tout droit vers le retracement du plancher de clôture des 36,1E du 7 avril 2025 ("fixing d'ouverture du 9/4/2025)... et difficile d'exclure un retracement du "fixing" d'ouverture à 34,77E le 7/04.
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