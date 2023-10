Accor: dans le vert avec ses rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 14:20

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance négative à Paris, Accor prend plus de 1% dans le sillage du lancement par la chaine hôtelière d'un programme de rachat d'actions pour 400 millions d'euros, à réaliser au cours des six prochains mois en vue d'une annulation de titres.



'Il s'agissait du lancement le plus attendu du secteur, mais la surprise positive de ce jour réside dans l'ampleur et la rapidité du plan', réagit Jefferies, soulignant qu'il impliquerait des rachats pour 800 millions d'euros sur 12 mois (soit 9,5% de la capitalisation de marché).



'L'ampleur des rachats témoigne de la confiance dans l'environnement macroéconomique et les perspectives pour les voyages sur les six prochains mois, ce qui est intéressant dans un contexte de consommation qui semble de plus en plus sous pression', ajoute le broker.