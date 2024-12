Accor: dans le haut du SBF120 en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 16:39









(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain de près de 35% depuis le 1er janvier 2024 et enregistre l'une des meilleurs performance du SBF120.



JPMorgan a relevé dans sa dernière étude sa recommandation sur le titre Accor de 'neutre' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 44 à 54 euros.



S'il rappelle qu'il s'était initialement montré sceptique quant au plan stratégique dévoilé par le groupe hôtelier l'an dernier, l'intermédiaire reconnaît que l'entreprise a indéniablement réalisé des progrès depuis.



De son point vue, l'exposition géographique diversifiée du groupe - comme son positionnement sur le haut de gamme - se sont avérés être des choix payants et 'défensifs'.



Selon l'analyte, ce 'mix' devrait lui permettre de surperformer ses concurrents en générant une croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR) supérieure à celle de ses rivaux.



JPMorgan dit percevoir d'autres catalyseurs susceptibles d'enclencher une revalorisation du titre, comme une cession d'AccorInvest ou de prochaines indications sur le nom du prochain directeur général, alors que la valeur affiche encore une décote de l'ordre de 40% vis-à-vis de ses comparables.



Aux côtés de Whitbread, Accor fait partie de ses valeurs recommandées à l'achat fort ('convictions') au sein du secteur hôtelier.



Pour l'exercice 2024, Accor confirme ses perspectives. Le groupe s'attend à une croissance du RevPAR entre 4% et 5%, une croissance du réseau entre 3% et 4%, une contribution positive à l'EBE des Services aux Propriétaires.



Le groupe a revu à la hausse sa perspective d'Excédent Brut d'Exploitation Groupe désormais attendu entre 1 100 millions d'euros et 1 125 millions d'euros (auparavant ' entre 1 095 millions d'euros et 1 125 millions d'euros).





Valeurs associées ACCOR 46,78 EUR Euronext Paris +0,06%