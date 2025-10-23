 Aller au contenu principal
Accor confirme ses perspectives pour l'exercice 2025
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 18:26

Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 1 369 millions d'euros pour le troisième trimestre 2025, en croissance de 0,1% à taux de change constant par rapport au troisième trimestre 2024.

Cette augmentation se décline en une baisse de 1,1% à taux de change constant pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et d'une hausse 0,2% à taux de change constant pour la division Luxe & Lifestyle.

La division Premium, Milieu de Gamme et Économique (PM&E) a affiché un RevPAR en baisse de 1,1% par rapport au troisième trimestre 2024.

La division Luxe & Lifestyle (L&L) a affiché un RevPAR en hausse de 5,0% par rapport au troisième trimestre 2024.

Au cours du troisième trimestre 2025, Accor a ouvert 77 hôtels correspondant à 11 200 chambres, soit une croissance nette du réseau de 2,5% au cours des 12 derniers mois. À fin septembre 2025, le Groupe dispose d'un parc hôtelier de 859 830 chambres (5 760 hôtels) et d'un pipeline de plus de 250 000 chambres (1 453 hôtels).

Pour l'exercice 2025, Accor confirme ses perspectives. Le groupe vise une croissance du RevPAR entre 3% et 4% et une croissance du réseau autour de 3,5%.

Valeurs associées

ACCOR
42,2100 EUR Euronext Paris -0,99%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

