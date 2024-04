Accor confirme ses objectifs après une hausse de son activité au 1er trimestre

Le géant français de l'hôtellerie Accor a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 1,23 milliard d'euros au premier trimestre, tiré notamment par sa division luxe et lifestyle, et confirmé ses objectifs de moyen terme.

Sébastien Bazin, PDG d'Accor, en 2019 ( AFP / BERTRAND GUAY )

De janvier à mars, le groupe, qui possède des enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou Pullman, a vu sa division "luxe et lifestyle" croître de 19% à 566 millions d'euros.

Le RevPAR (revenu par chambre, indicateur phare) de cette division ressort en hausse de 7% sur un an, principalement porté par la hausse du taux d'occupation.

La hausse de l'activité reflète aussi l'ouverture de nouveaux lieux chez Paris Society, groupe spécialisé dans la restauration événementielle.

L'activité de la division "premium, milieu de gamme et économique" a quant à elle progressé de 1% à 690 millions d'euros sur le trimestre, avec un RevPAR en hausse de 8%, "davantage tiré par les prix que par le taux d'occupation".

Par zones géographiques, la région Europe et Afrique du Nord affiche un RevPAR en hausse de 5% sur un an, quand celui de la région Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique progresse de 12%.

La directrice financière du groupe Martine Gerow a indiqué lors d'une conférence téléphonique que le conflit israelo-palestinien n'avait "pas d'impact" sur l'activité au Moyen-Orient, qui est dans "une dynamique très positive".

La région Amériques, qui reflète essentiellement les performances du Brésil, affiche un RevPAR en hausse de 4%, avec "un léger recul de la demande" "plus que compensée par la hausse des prix moyens".

Plus généralement, le chiffre d'affaires du groupe bénéficie de l'intégration du traiteur Potel & Chabot l'an dernier (avec une contribution positive de 38 millions d'euros) mais souffre de l'impact négatif des effets de change (à hauteur de 37 millions d'euros).

Saluant "un très solide début d'année", Martine Gerow a indiqué que le groupe qui vient de réintégrer le CAC 40 confirmait "ses perspectives de croissance à moyen terme".

Accor a également finalisé son programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros annoncé en février.

Présent dans 110 pays avec 5.613 hôtels - dont 53 ouverts au cours du premier trimestre - Accor tiendra son assemblée générale le 31 mai.