Accor "confiant" pour 2024 après des résultats en hausse au premier semestre

Sébastien Bazin, PDG d'Accor ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le groupe hôtelier Accor a confirmé ses perspectives de croissance pour 2024 après la publication d'un bénéfice net en hausse de 2% au premier semestre et d'un chiffre d'affaires en hausse de 11%, tiré notamment par sa division luxe et lifestyle, selon un communiqué jeudi.

De janvier à juin, le géant français de l'hôtellerie enregistre un bénéfice net de 253 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 2,67 milliards d'euros, un peu mieux qu'attendu par les analystes interrogés par Bloomberg.

Le groupe, qui est également partenaire des Jeux olympiques de Paris, a aussi fait état de "réservations en forte hausse, avec des taux d'occupation à plus de 80%, ce qui est en ligne avec ce que nous attendions", a précisé la directrice financière du groupe Martine Gerow lors d'une conférence téléphonique.

Accor est présent dans 110 pays avec 5.682 hôtels, dont 146 ouverts au cours du premier semestre.

Le groupe, qui possède des enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou Pullman, bénéficie notamment du rachat du traiteur Potel et Chabot (en octobre 2023) avec des effets périmètres qui contribuent positivement au chiffre d'affaires de la division "luxe et lifestyle" pour 117 millions d'euros.

Le RevPAR (revenu par chambre, indicateur phare du secteur) croît de 6% sur un an, ce qui permet au groupe de relever son objectif de RevPAR pour l'année 2024, et de viser une croissance "entre 4% et 5%" contre "3 et 4%" prévus dans le plan moyen terme.

Au deuxième trimestre, la division "premium, milieu de gamme et économique" affiche un RevPAR en hausse de 4% davantage tiré par les prix que par le taux d'occupation.

Si l'activité en Allemagne a vu "une croissance à deux chiffres" grâce à l'Euro de football, celle en France a enregistré une variation négative sur un an, liée à la région parisienne qui avait bénéficié du Salon du Bourget l'année d'avant.

En Chine, elle est négative aussi: "la reprise du tourisme a bien eu lieu comme attendu mais ne bénéficie pas au marché domestique, la clientèle chinoise voyage davantage vers les pays d'Asie du Sud-Est", a précisé la directrice financière.

La division luxe & lifestyle affiche un RevPAR en hausse de 8% sur le trimestre principalement porté par la hausse du taux d’occupation.

Sur le semestre, l'excédent brut d'exploitation (EBE) a progressé de 13%, à 504 millions d'euros. Pour 2024, Accor vise un EBE entre 1,095 milliard et 1,125 milliard.

La directrice financière a par ailleurs précisé que le groupe, qui a finalisé au premier trimestre un programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros, n'avait pas prévu de seconde tranche de rachat d'actions.